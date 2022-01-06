В ДТП под Уфой погибли два человека, еще пятеро получили травмы

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 6 января, в ДТП в Уфимском районе погибли два человека, пятеро получили травмы и были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в шестом часу вечера. На пятом километре трассы Уфа-Чишмы-Осоргино столкнулись встречные Daewoo Nexia и Hyundai Veloster. В первой машине сидели четыре человека: двое скончались на месте, двое получили травмы. Во втором авто пострадали три человека – в их числе двое детей. Всех выживших госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. ГИБДД устанавливает подробности инцидента.