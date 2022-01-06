Власти Башкирии рассчитывают к 2030 году расширить всю трассу М5 до 4-6 полос

фото: Радий Хабиров // vk.com

Всю трассу М5 «Урал», проходящую по территории Башкирии, к 2030 году планируется расширить во время реконструкции до 4-6 полос. Об этом в своих соцсетях сегодня, 6 января, сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, работы на участках трассы слева от Уфы – от границы с Татарстаном до Шакшинской развязки – будут завершены к 2026 году. Власти надеются, что расширение трассы приведет к снижению числа ДТП.

– Участок от деревни Языково до города Октябрьского. Здесь у нас в принципе понимание есть. Синий участок от села Мирный Благоварского района до села Старые Багады Буздякского района и от Серафимовки до границы с Татарстаном - то, что мы обозначаем – это работы до 2024 года. Здесь будет четыре полосы, местами до шести полос, – пояснил Хабиров. – Два участка обозначены красной полосой – от села Старые Багады до Кандров и от озера Кандрыкуль до Серафимовки. Здесь мы тоже видим решение. В 2022 году мы по ним завершаем проектирование. Начало работ – в 2023 и до 2026 года. Участок от деревни Шмидтово до Шакшинской развязки находится в стадии работы. Завершение – 2024 год.

Реконструкция правой сторона трассы – от Шакшинской развязки до села Балтика – начнется в 2022 году.

Глава Башкирии отметил, что не запроектированным пока является 39-километровый участок от села Балтика до границы с Челябинской областью. Сейчас правительство республики ведет переговоры с Минтрансом России о начале проектирования в 2022-2023 годах реконструкции данного отрезка.