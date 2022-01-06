Рэпер Face уехал из России

фото: www.instagram.com/facepublicenemy

Родившийся и выросший в Уфе рэпер Face (настоящее имя – Иван Дремин) покинул Россию. Об этом в фейсбуке 5 января сообщила его тетя Кристина Недорезова-Дрёмина.

– Ваня больше не живет в России. Его вынудили покинуть страну. Мы не говорили об этом [раньше], чтоб ребята спокойно уехали. Все очень печально, – написала Недорезова-Дрёмина.

Она не стала уточнять, в какую именно страну переехал артист. Осенью 2021 года Face заявлял, что его концерты в нескольких городах намеренно были отменены. Организаторы на местах связывали это с коронавирусными ограничениями.

Осенью 2021 года Face заявлял, что его концерты в нескольких городах намеренно были сорваны. Организаторы на местах связали это с коронавирусными ограничениями.

Напомним, под конец 2021 года Россию покинул еще один рэпер из Уфы Моргенштерн. О своем бегстве он рассказал в последнем треке.