Житель Башкирии получил ожоги лица, шеи и рук в попытке самостоятельно потушить дом

фото: МЧС РБ

Под утро 6 января в деревне Красный Октябрь Чишминского района Башкирии загорелся жилой дома. Хозяин пытался сам потушить огонь и получил ожоги. Об этом сообщило республиканское МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 4:57. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в деревне загорелся жилой бревенчатый дом на территории личного хозяйства. В попытке самостоятельно потушить огонь хозяин постройки – 60-летний мужчина – получил ожоги лица, шеи и рук.

Скорая помощь госпитализировала пострадавшего в городскую клиническую больницу №18 в Уфе.

Пожарные смогли локализовать пожар только в 5:45, открытое горение было ликвидировано еще спустя почти час.