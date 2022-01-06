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Происшествия6 января 2022 6:45

Житель Башкирии получил ожоги лица, шеи и рук в попытке самостоятельно потушить дом

Мужчину госпитализировали в уфимскую больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Под утро 6 января в деревне Красный Октябрь Чишминского района Башкирии загорелся жилой дома. Хозяин пытался сам потушить огонь и получил ожоги. Об этом сообщило республиканское МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 4:57. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в деревне загорелся жилой бревенчатый дом на территории личного хозяйства. В попытке самостоятельно потушить огонь хозяин постройки – 60-летний мужчина – получил ожоги лица, шеи и рук.

Скорая помощь госпитализировала пострадавшего в городскую клиническую больницу №18 в Уфе.

Пожарные смогли локализовать пожар только в 5:45, открытое горение было ликвидировано еще спустя почти час.