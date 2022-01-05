Радий Хабиров озвучил, когда в Башкирии школьники вернутся на занятия

Все школы обязали проверить на готовность к началу учебных занятий Фото: Архив "КП"

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров провел первое в этом году заседании оперштаба, на котором особое внимание уделил проблеме нераспространению коронавируса в республике. Руководитель региона отметил, что школьники приступят к занятиям, как и предполагалось ранее, 17 января. Таким образом каникулы в школах продлятся до 16 января включительно.

Хабиров выразил опасения относительно нового омикрон-штамма, поэтому поручил главам муниципалитетов до начала занятий тщательно проверить все школы на готовность к занятиям.

- К сожалению, мои негативные прогнозы имеют свойство оправдываться. Поэтому, если мы сейчас с вами прозеваем эту историю, и омикрон массово пройдет в школы, то мы массово ляжем тут все. Дети будут болеть, - отметил Радий Хабиров.