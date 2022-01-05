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Происшествия5 января 2022 12:18

В Башкирии в строящемся доме нашли труп мужчины с проломленной головой

Подозреваемым оказался знакомый сторож, с которым они вместе работали
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Подозреваемый уже дал признательные показания

Подозреваемый уже дал признательные показания

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Белебее нашли труп 38-летнего мужчины с проломленной головой. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, тело было найдено вечером 3 января в строящемся доме на улице Советской, где убитый подрабатывал сторожем. Стражи порядка вышли на подозреваемого: им оказался второй 65-летний сторож. Известно, что оба мужчины уже были ранее судимы за угрозу убийством.

Как предполагают следователи, в тот вечер сторожи выпивали в подсобке, где хранились инструменты. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, так по мнению старшего сторожа молодой собутыльник слишком хорошо устроился и ни рубля не потратил на выпивку. В итоге мужчина ударил своего обидчика кувалдой по голове, от чего тот мгновенно скончался.

Как сообщил собеседник издания, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания.