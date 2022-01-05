235 заразились, 14 скончались: число заболевших коронавирусом в Башкирии продолжает снижаться

Несмотря на новогодние гуляния, заболеваемость ковидом не поднимается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с эпидемией коронавируса в Башкирии остается стабильной. За сутки число заболевших увеличилось на 235 и достигло 122950 человек. Еще 350 жителей республики выздоровели, таким образом побороть вирус смогли уже 113063 человека, что составляет более 94 процентов от общего числа инфицированных. К сожалению, еще 14 пациентов не справились с осложнениями вируса и скончались, всего болезнь унесла жизни уже 4460 жителей региона.

Несмотря на новогодние каникулы, продолжается в республике и вакцинация от коронавируса. За минувшие сутки иммунизацию первым компонентом вакцины прошли 1482 человека (всего 2197234), полностью привились 2335 человек (всего 2063250).