В Башкирии бездомный с ножом набросился на прохожего из-за отказа в сигарете

Подозреваемый находится под стражей

В Октябрьском бездомный мужчина с ножом набросился на прохожего и ранил его. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, все произошло еще 1 января возле одного из местных магазинов. Бездомный клянчил сигареты, а получив отказ, рассвирепел и набросился на своего обидчика с ножом и три раза ударил его в грудь. В состоянии шока раненый 45-летний мужчина смог добраться до дома и уже оттуда вызвать скорую помощь. Пострадавшего отвезли в больницу, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Агрессивного бомжа, который, кстати, уже был ранее судим за нанесение тяжких телесных повреждений, немедленно задержали полицейские. 66-летний мужчина не стал отпираться и рассказал, что был сильно пьян.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», санкции по которой предусматривают до 8 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей, - добавили в ведомстве.