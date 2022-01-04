Стали известны подробности гибели пропавшего в Башкирии после корпоратива молодого отца

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Накануне полиция и волонтеры по поиску пропавших людей сообщили о том, что свернули поиски пропавшего еще 24 декабря прошлого года жителя Кумертау Артура Яхина. Молодой отец двоих детей ушел с корпоратива и после того вечера его больше никто не видел. Дома у него оставались супруга и две маленькие дочери.

Практически две недели продолжались поиски Артура Яхина, в них участвовали добровольцы и полиция. Но, чуда не произошло: сегодня днем, 4 января, стало известно, что его тело нашли и доставили в морг. Точную причину его гибели теперь предстоит выяснить судебно-медицинским экспертам.

Как рассказал в беседе с «КП-Уфа» знакомый Артура, по предварительной версии, он замерз насмерть. Бездыханное тело обнаружили неподалеку от железнодорожного переезда. Озвучивать еще какие-либо подробности собеседник отказался.

Напомним, бесследно пропавшего Артура Яхина разыскивали едва ли не по всей Башкирии, а волонтеры даже обращались в соцсетях к главе республики Радию Хабирову, чтобы ускорить его поиски.