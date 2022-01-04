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Происшествия4 января 2022 13:09

В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки: два человека пострадали, погибла пассажирка

ДТП произошло в Краснокамском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 4 января, на трассе Дюртюли-Нефтекамск произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, во втором часу дня на 44 километре региональной трассы столкнулись «Datsun on-DO», за рулем которого находился 41-летний житель Илишевского района республики и автомобилем ВАЗ-2114, которым управлял 56-летний местный житель.

По данным дорожной полиции, в результате столкновения пассажирка отечественной легковушки от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи. Пострадали также и другие пассажиры, находившиеся в салонах обоих автомобилей. Их экстренно госпитализировали в больницу.

- По данному факту начато разбирательство. На месте работает полиция и другие экстренные службы, - подчеркнули в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.