В Башкирии количество подтвержденных случаев коронавируса приближается к 123 тысячам

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии продолжает следить за ситуацией с распространением COVID-19 в республике. Согласно последним данным на 4 января 2022 года, в регионе общее количество случаев заражения за все время пандемии составило 122 715. Таким образом, число официально подтвержденных ковид-положительных больных приближается к 123 тысячам.

По данным регионального Минздрава, с полным выздоровлением за все время пандемии коронавируса выписались 112 708 жителей Башкирии. В том числе, за прошедшие сутки 383 пациента. К сожалению, за сутки скончались четверо пациентов от коронавируса и его осложнений.

Как отметили в оперштабе по борьбе с COVID-19, на 4 января полностью завершили вакцинацию двухкомпонентными вакцинами 2,06 млн человек.