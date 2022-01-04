В Уфе полицейские задержали сестер-гастролерок, обманывавших пенсионеров в разных регионах России

Фото: МВД по Башкирии

Накануне сотрудники МВД по Башкирии задержали преступную группу, состоящую из двоих родных сестер, обманом наживающихся на пенсионерах. Как отметили в пресс-службе ведомства, 38-летняя и 61-летняя женщины сами родом из Краснодарского края, но в последнее время они «гастролировали» по регионам Урала – их подозревают в мошенничестве на территории Башкирии, Челябинской и Свердловской областей. Сейчас они задержаны и помещены под стражу.

По данным МВД по Башкирии, недавно в полицию обратилась 83-летняя пенсионерка, которая сообщила, что у нее обманом похитили крупную сумму денег. По предварительной информации, подозреваемые позвонили пожилой уфимке и заявили, что они из пенсионного фонда и ей срочно нужно поменять свои деньги на новые. Якобы с Нового года началась денежная реформа и банкноты необходимо заменить. Таким образом доверчивая женщина отдала злоумышленницам 75 тысяч рублей.

- После ухода аферисток она отправилась к соседке, сообщить о реформе. Внимательно посмотрев на банкноты, женщина обнаружила, что в руках у нее купюры «банка приколов». Пенсионерка поспешила обратиться в полицию, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

К счастью, слаженная работа различных подразделений и сотрудников МВД по Башкирии помогла быстро вычислить и задержать подозреваемых в мошеннических действиях. В этом стражам порядка помогла генетическая экспертиза – аферистки, оказывается, были занесены в базу данных, как подозреваемы в совершении аналогичных преступлений.

После получения результатов экспертизы подозреваемых обнаружили и задержали. Сейчас в отношении сестер-гастролерок возбуждено уголовное дело, суда они будут дожидаться под стражей.