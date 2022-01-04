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Общество4 января 2022 5:12

Мэрия Уфы выставит на торги объект культурного наследия «Дом Степановых-Зориных»

Торги должны состояться в первом полугодии 2022 года
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкультнаследие

Фото: Башкультнаследие

Накануне стало известно, что уфимская мэрия планирует продать на торгах объект культурного наследия – «Дом Степановых-Зориных». В первом полугодии 2022 состоится аукцион, по итогам которого здание, расположенное по адресу, улица Чернышевского, 49, сменит собственника. Сейчас здание принадлежит городу.

По условиям приватизации, новый владелец должен будет отреставрировать объект культурного наследия и определиться с его дальнейшим использованием. К слову, уже готов проект сохранения этого здания – его одобрили в Башкультнаследии, а разработкой занималась уфимская компания «Артель». Согласно проекту, зданию должны вернуть первоначальный исторический облик.