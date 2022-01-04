В Уфе на под окнами многоэтажки нашли тело неизвестного мужчины

Фото: скриншот видеосюжета телеканала UTV

В минувший понедельник, 3 января, в Уфе случайные прохожие обнаружили на козырьке подъезда многоэтажки по улице Российская тело неизвестного мужчины. Кто-то из жильцов этого дома снял на видео, как тело осматривают, по всей видимости, оперативные сотрудники, и прислал в редакцию телеканала UTV.

На кадрах видно, что к дому подъехали скорая помощь и сотрудники полиции, а сам несчастный лежит в позе «эмбриона» на заснеженном козырьке подъезда многоэтажки. К слову, в этот же день стало известно о том, что на улице Энтузиастов в Уфе под окнами многоэтажки нашли тело 19-летнего парня. Сейчас в обоих случаях разбираются правоохранительные органы.

Случай также подтвердили в СКР по Башкирии. В ответ на запрос «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства подчеркнули, что на данный момент «Органами СУ СК России по РБ устанавливаются обстоятельства смерти мужчины».