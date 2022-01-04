«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» в первом домашнем матче 2022 года

Фото: Пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

В минувший понедельник, 3 января, «Салават Юлаев» сыграл первый домашний матч нового, 2022 года. Подопечные Томи Ламса принимали на льду «Уфа-Арены» лидеров Восточной конференции КХЛ – «Металлург» из Магнитогорска.

В первом периоде команды голов не забили, зато во втором игровом отрезке хоккеисты, что называется, разошлись. Правда, не везло сначала именно игрокам «Салавата». На первой же минуте второго периода Андрей Чибисов вывел «Металлург» вперед, а чуть меньше, чем через минуту ворота Юхи Метсола поразил Никита Коростелев. Через пару минут он же повторил успех, поставив хозяев льда в шаткое положение – 3:0.

Первую шайбу «юлаевцы» отыграли усилиями Данила Башкирова уже на 28-й минуте матча. А в третьем периоде подопечные Томи Ламса смогли забить дважды – сначала отличился Виктор Тихонов, а затем, за 13 секунд до конца основного времени матча Данил Башкиров сделал дубль – 3:3.

Игра перешла в овертайм, но ненадолго. Точку во всем матче на второй минуте дополнительного времени поставил нападающий «Металлурга» Филипп Майе. Итог – 4:3 в пользу магнитогорцев и первое поражение «Салавата Юлаева» в 2022 году.