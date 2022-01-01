В последний день 2021 года в Башкирии выявили 251 больного коронавирусом

В Башкирии продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За 31 декабря в Башкирии выявили еще 251 больного коронавирусом.

Коронавирус продолжает распространяться на территории Башкирии несмотря на праздничные дни. По последним данным Минздрава республики, за 31 декабря в республике выявили еще 251 больного коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 121 983 человека.

К сожалению, 31 декабря ковид забрал жизни 16 больных коронавирусом. Всего количество умерших от вируса составляет 4 423 человека – из них 3 919 были старше 60 лет.

В больницах республики находятся 130 пациентов. 33 из них в тяжелом состоянии, а один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.