В Башкирии две девочки отравились угарным газом в бане

В Башкирии две девочки отравились продуктами горения в бане перед Новым годом.

По данным Госкомитета республики по ЧС, инцидент произошел 31 декабря в Бирске. Две девочки 8 и 16 лет отправились в баню, где отравились угарным газом. К счастью, детей удалось спасти.

Похожий случай произошел и Гафурийском районе республики. Там от угарного газа пострадала 54-летняя женщина. В пресс-службе аварийного ведомства сообщили, что всех троих пострадавших отпустили домой к их близким после медицинской помощи.

Спасатели просят жителей республики ответственно относиться к дровяным печам и своевременно обслуживать и чистить их.