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Происшествия1 января 2022 11:01

В Башкирии две девочки отравились угарным газом в бане

ЧП произошло прямо перед Новым годом
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии две девочки отравились продуктами горения в бане перед Новым годом.

По данным Госкомитета республики по ЧС, инцидент произошел 31 декабря в Бирске. Две девочки 8 и 16 лет отправились в баню, где отравились угарным газом. К счастью, детей удалось спасти.

Похожий случай произошел и Гафурийском районе республики. Там от угарного газа пострадала 54-летняя женщина. В пресс-службе аварийного ведомства сообщили, что всех троих пострадавших отпустили домой к их близким после медицинской помощи.

Спасатели просят жителей республики ответственно относиться к дровяным печам и своевременно обслуживать и чистить их.