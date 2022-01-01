В Башкирии два человека погибли из-за тлеющих полов

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии в доме, где тлели полы, обнаружили два трупа.

По данным МЧС республики, смертельный случай произошел в деревне Кутушево в Мечетлинском районе Башкирии. В 11.44 в МЧС поступило сообщение о задымлении в небольшом домике по улице Кирова. На место прибыли профессиональные огнеборцы и местный добровольный отряд.

К сожалению, внутри дома обнаружили два тела – мужчины 55 лет и женщины 59 лет. В экстренной службе сообщили, что внутри дома тлели полы. Судя по всему, началось тление рядом с печкой.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, которому нужно выяснить, из-за чего именно началось возгорание.