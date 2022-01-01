Уфимцам предлагают привиться от коронавируса на новогодних каникулах

Уфимцы смогут привиться от коронавируса даже на новогодних каникулах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичная администрация предлагает уфимцам привиться от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации.

В администрации Уфы напомнили, что сделать прививку от опасного вируса можно будет сделать даже во время новогодних каникул. Так, в Октябрьском районе столицы мобильные пункты вакцинации будут развернуты в крупных магазинах – ТЦ «Карусель» (Жукова, 12), ТРЦ «Планета» (Энтузиастов, 20) и ЛСЦ «Башкирия» (Менделеева, 205).

Все указанные пункты работают с 13 до 19 часов. Желающим получить вакцину от коронавируса нужна будет показать паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записываться на вакцинации по телефону при этом не нужно.

Также в администрации города напомнили, что с 2 по 9 января получить вакцину можно будет и в поликлиниках Уфы.