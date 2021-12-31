Уфимцы пожаловались на необустроенный ледовый городок

Фото: Олеся П.

Жители Уфы возмутились необустроенным ледовым городком в Кировском районе Уфы. Чиновники пообещали горожанам полноценный объект, однако по какой-то причине не реализовали планируемое.

Жительница Уфы Олеся П. в социальных сетях рассказала, что придя на пляж Солнечный, ожидала увидеть полноценный ледовый городок с горкой и елкой. Однако то, что она предстало ее взору, изрядно ее удивило.

– На сайте администрации Кировского района заявили, что, несмотря на все трудности, они сделали нам шикарную площадку: горки, елка. Считаю, что лучше городка я свое жизни не видела. Просто великолепно, браво, спасибо! – с мало скрываемой иронией заявляет в прикрепленном к своей публикации видео уфимка.

Администрация Кировского района ответила на обращение женщины. Чиновники заявили, что расширяют горку на территории. В ответ Олеся П. справедливо заметила, что проблема не в горке, а в отсутствии полноценного городка и елки. Ответ на замечание женщины муниципальные власти не предоставили до сих пор.