В Уфе замело детскую площадку. Местные жители жалуются на бездействие коммунальщиков

Фото: Соцсети

Жители Кировского района Уфы пожаловались на заметенную снегом детскую площадку. Горожан возмутило бездействие сотрудников коммунальных служб. О проблеме жительница микрорайона «Зеленая роща» рассказала на личной странице Радия Хабирова в социальных сетях.

Возмущенная уфимка опубликовала фотографии, на которых видно, что на детской площадке на улице Мубарякова, 22 сильно замело снегом горки, скамейки и качели.

– Ждем весны, когда все растает? – иронично заявила местная жительница.

Женщине ответили сотрудники администрации Кировского районо. Они сообщили, что запросили информацию по очистке от снега данной детской площадки, и заверили, что эту территорию почистят в ближайшее время.