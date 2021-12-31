Снегопады и 20-градусные морозы ожидают жителей Башкирии в первый день 2022 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 января 2022 года в Башкирии ожидаются снегопады и 20-градусные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники регионального МЧС.

Завтрашний день преподнесет жителям республики облачную погоду с прояснениями. Ожидаются снегопады, местами – умеренные. В некоторых районах прогнозируются гололед. Ветер будет юго-западный 7-12 м/с.

Ночью будет очень холодно, температура воздуха составит -10,-15°, при прояснениях – до -20°. А вот днем будет ощутимо теплее, воздух прогреется до -6,-11°, хотя местами будет холоднее – до -15°.

На республиканских шоссе ночью и утром автолюбителям стоит аккуратней, поскольку из-за видимость составит 500-1000 метров. Также на дорогах ожидаются снежные накаты и гололедица.