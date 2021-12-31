Уфимские перевозчики не успели к концу года заменить «ПАЗики» на новые автобусы

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Перевозчики уфимских маршрутов №227 и №207 не успели к концу года заменить «Пазики» на новые автобусы. В социальных сетях горожане жалуются на долгое ожидание транспорта на остановках. Ситуацию прокомментировали сотрудники столичной администрации.

В ответе на одну из жалоб представитель мэрии рассказал, что перевозчики до сих пор закупают новый транспорт для замены автобусов ПАЗ-3205 на всех маршрутах. В связи с этим интервал движения маршруток в настоящее время очень большой.

– Маршруты №227 и №207 не доукомплектованы нужным количеством автобусов, поэтому увеличить их количество и сократить интервалы движения пока невозможно. Для урегулирования работы маршрутов, перевозчики принимают на работу водителей с автобусами. После приема нужного количества водителей с автобусами маршруты начнут ходить по утвержденному расписанию, – заявила уфимская мэрия.

Городская администрация рекомендует горожанам добираться до нужного пункта назначения посредством пересадок. В том числе с помощью карты «Алга» и тарифа «Счастливый час», который позволяет в течение 60 минут пересаживаться между маршрутами государственных перевозчиков, заплатив за проезд лишь один раз.

Напомним, 29 декабря все старые автобусы марки ПАЗ перестали обслуживать пассажирские перевозки в Уфе.