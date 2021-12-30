В Уфе на строительство улиц потратят более 265 миллионов рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти потратят более 265 миллионов рублей на строительство улиц Высотная и Академика Ураксина в Кировском районе. Информация о поиске подрядчика появилась на днях на портале государственных закупок.

Как следует из опубликованной документации, проект предусматривает строительство трасс длиной 805,66 метров. Дорогу планируется сделать четырехполосной. Ширина проезжей части составит 15 метров, пешеходной зоны – три метра. Также будет сооружена велодорожка.

Начальная цена контракта – 265 131 596 рублей. На строительство большая часть денег будет выделена из средств казны республики, также предусмотрено финансирование из городского бюджета.

Подрядчика должны выбрать 14 января 2022 года. Планируемая дата завершения строительных работ – 20 января 2023 года.