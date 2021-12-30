Перед Новым годом на машине без вести пропал 32-летний уфимец Артур Азнабаев

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе пропавшим без вести объявили 32-летнего Артура Азнабаева. 29 декабря молодой мужчина выехал из дома на автомобиле Hyundai Santa Fe зеленого цвета и перестал выходить на связь с друзьями и близкими. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт».

Приметы Артура: рост – 185 см, плотное телосложение, русые волосы, карие глаза.

В день пропажи был одет в черную кожаную куртку, светло-зеленые спортивные штаны, белые кроссовки, черную шапку с белой надписью.

Всех, кто знает о местонахождении Артура Азнабаева, просят обратиться по номеру 8(800)700-54-52 (телефон «ЛизаАлерт») или 112.