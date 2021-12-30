В сорока километрах от Башкирии зарегистрирован очаг ящура

В Беляевском районе Оренбургской области у животных зарегистрировали заболевание ящуром Фото: Алексей ФОКИН

В Беляевском районе Оренбургской области – в сорока километрах от границы с Башкирией – у животных зарегистрировали заболевание ящуром. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщило республиканское управление ветеринарии.

– Государственной ветеринарной службой проводится ряд мероприятий с целью недопущения заноса заболевания на территорию республики. О случаях подозрения в заболевании животных необходимо незамедлительно информировать госветслужбу республики по телефону бесплатной горячей линии 8-800-77-55-828, – передало надзорное ведомство.

В ветеринарии заявили, что при высоких рисках заноса вируса в республику гражданам необходимо соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, приобретать корма из благополучных территорий, оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами места въездов на территорию хозяйства, а также дезинфицировать места содержания животных и хранения кормов.

Как уточняет департамент ветеринарии Самарской области со ссылкой на письмо министерство сельского хозяйства Оренбургской области от 28 декабря, очаг ящура крупного рогатого скота был зарегистрирован на территории личного хозяйства в поселке Карагач.

Напомним, последний раз ящур в Башкирии обнаруживали более четырех лет назад – в октябре 2017 года.

Ящур – остро протекающая инфекционная вирусная болезнь парнокопытных сельскохозяйственных и диких животных. Она характеризуется лихорадкой, поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости.