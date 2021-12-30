МЧС предупредило жителей Башкирии о гололеде и тумане

Днем в республике потеплеет до -8 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о гололеде и тумане в ближайшие сутки – 30-31 декабря.

Согласно оперативным данным ведомства, в республике ожидается облачная погода. Выпадет небольшой снег, в отдельных районах возможен гололед. Ветер будет южным, его скорость не превысит 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 31 декабря понизится до 14,-19° (при прояснениях -23,-28°). Днем потеплеет: -8,-13°.

На отдельных участках автодорог появится гололедица, снежный накат. Ночью и утром туман ухудшит видимость до 500-1000 метров.