Пассажирский лайнер из Уфы не долетел до пункта назначения из-за тумана

Следовавший из Уфы в Краснодар самолет ушел на запасной аэродром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 декабря, пассажирский лайнер Уфа-Краснодар не долетел до пункта назначения из-за тумана. Судно приземлилось на запасном аэродроме. Об этом сообщил «Интерфакс».

Рейс авиакомпании «Азимут» ушел на аэродром Ростова-на-Дону. Сесть в Краснодаре самолет не смог из-за того, что местный аэропорт с пяти часов утра работает в условиях ограниченной видимости на фоне тумана.

Помимо уфимского лайнера, на запасные аэродромы также ушли самолеты из Сургута, Москвы и Еревана. Кроме того, еще девять рейсов были задержаны.