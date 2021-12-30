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Общество30 декабря 2021 9:45

Над проспектом Салавата Юлаева в Уфе к концу 2023 года появится новый путепровод

Его стоимость оценивается в 1,1 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: проект путепровода

фото: проект путепровода

В Уфе над проспектом Салавата Юлаева появится новый путепровод. Управление по строительству и ремонту дорог мэрии опубликовало тендер по отбору подрядчика на строительство сооружения.

Со ссылкой на проектную документацию, издание «РБК-Уфа» сообщает, что путепровод будет построен в створе улицы Коммунистической. Стоимость сооружения оценивается в 1,1 млрд рублей – эти деньги предусмотрены бюджетами Башкирии и Уфы. Дорогу над проспектом Салавата Юлаева планируется построить до 25 ноября 2023 года.

Путепровод будет поделен на четыре полосы. Его длина составит 112,8 метра, а ширина – 15 метров. В проекте, разработанном «Институтом Гипростроймост Санкт-Петербург» и «Башкирдортранспроектом», говорится, что сооружение обеспечит «достаточную пропускную способность» при трафике в 40 тыс. машин в час.