Дед Мороз и Снегурочка встретили депутатов парламента Башкирии, пришедших на работу 30 декабря

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Сотрудников и депутатов башкирского парламента, которые пришли на работу 30 декабря, встретили коллеги, одетые в Деда Мороза и Снегурочку. Они поздравили госслужащих с новым годом прямо на входе в здание Госсобрания-Курултая. Видео необычного начала рабочего дня записала депутат Руфина Шагапова.

– Праздничное настроение с утра устроили. Проснуться не могла – как раз разбудили. Какое утро! – сказала народная избранница.

Помимо поздравлений, депутаты также получили небольшие новогодние подарки: открытку, мандарин, шоколад «Аленка» и конфеты.