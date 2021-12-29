ПФР Башкирии опубликовал график доставки пенсий в январе 2022 года

Почтовая служба начнет разносить пенсии с 3 января

Пенсионный фонд России по Башкирии опубликовал график доставки пенсий в январе 2022 года. Информация 28 декабря появилась в соцсетях ведомства.

Почтовая служба начнет разносить выплаты с 3 января в установленном порядке – конкретные даты доставки указаны в квитанциях к декабрьским пенсиям. С 10 января пенсионеры будут получать деньги по обычному графику.

Выплата пенсий через кредитные организации осуществится в установленные договорами сроки с 12 января.

Ранее «КП-Уфа» писала, что средняя пенсия в Башкирии увеличилась на 891 рубль (или 5%).