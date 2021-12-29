Из-за разницы в температуре воздуха декабрьские счета за отопление в Башкирии будут ниже, чем в прошлом году

Счета за отопление по итогам декабря в Башкирии будут ниже, чем за тот же месяц прошлого года. Речь идет о тех абонентах, в домах у которых есть общедомовой прибор учета тепловой энергии. Об этом сообщила ресурсоснабжающая компания «БашРТС».

– Учитывая разницу температур декабря прошлого и текущего годов (-12,2 и -8,3 градуса соответственно) отпуск тепла […] снизился примерно на 12%. Следовательно, суммы за отопление в домах с общедомовыми приборами учёта тепловой энергии будут ниже значений декабря 2020 года, – передали ресурсники.

В компании добавили, что квитанции по оплате отопления будут доступны в мобильном приложении и личном кабинете клиента в начале января.