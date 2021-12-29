Морозно, без осадков: погода в Уфе и Башкирии на четверг, 30 декабря

В некоторых районах Башкирии ударят сильные морозы Фото: Мария АНАНОВА

В предстоящий четверг, 30 декабря, в Уфе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По данным сервиса Gismeteo, день выдастся холодным: температура воздуха с самого утра установится на уровне -25, -26 градусов Цельсия. Ветер южный, юго-восточный, слабый, 2-3 метра в секунду.

По данным Башгидрометцентра, по республике ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Температура воздуха в ночь на четверг, 30 декабря, -22, -27°С, в отдельных районах Башкирии похолодает до -30,-35°С. Днем воздух прогреется до -11, -16 градусов Цельсия.

Метеорологи прогнозируют в предпоследний день 2021 года влажность воздуха в республике до 80% утром и до 71% к вечеру. Атмосферное давление составит 761-763 миллиметра ртутного столба.