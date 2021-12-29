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Общество29 декабря 2021 9:00

В Башкирии депутаты отказывались отправить в отставку осужденного чиновника

Прокуратуре пришлось обращаться в суд
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура через суд обязала депутатов отправить отставку главу сельсовета

Прокуратура через суд обязала депутатов отправить отставку главу сельсовета

Прокуратура Буздякского района Башкирии через суд заставила депутатов Каранского сельсовета отправить в отставку местного главу, который был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Как установил суд, в 2018 году чиновник подделал документы о том, что сельчанин отбыл обязательные работы, а затем отправил его бесплатно пасти свой домашний скот. Суд назначил главе сельсовета штраф в размере 250 тыс. рублей.

– Несмотря на наличие приговора, осужденный его не исполнил, а депутатский корпус вопреки требованиям законодательства неоднократно отказывался прекращать его полномочия, – передало надзорное ведомство.

В итоге районная прокуратура через суд потребовала обязать местных депутатов отправить в отставку главу сельсовета. На этот раз народные избранники послушались и прекратили полномочия чиновника.