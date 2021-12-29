В Уфе 12-летний мальчик упал с 18-этажного дома

Ребенка отвезла в больницу скорая помощь

Вечером 28 декабря 12-летний подросток упал с 18-этажного дома по улице Революционной, 70. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Инцидент произошел около 21:00. Юноша сорвался с высоты и приземлился на подъездный козырек. Оттуда его достали прибывшие на место происшествия спасатели. Известно, что мальчик выжил, но получил травмы. На «скорой» его доставили в одну из городских больниц.

Сейчас в причинах и обстоятельствах несчастного случая разбираются правоохранительные органы.