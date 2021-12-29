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Происшествия29 декабря 2021 5:59

В Уфе 12-летний мальчик упал с 18-этажного дома

Он выжил и сейчас находится в больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ребенка отвезла в больницу скорая помощь

Ребенка отвезла в больницу скорая помощь

Вечером 28 декабря 12-летний подросток упал с 18-этажного дома по улице Революционной, 70. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Инцидент произошел около 21:00. Юноша сорвался с высоты и приземлился на подъездный козырек. Оттуда его достали прибывшие на место происшествия спасатели. Известно, что мальчик выжил, но получил травмы. На «скорой» его доставили в одну из городских больниц.

Сейчас в причинах и обстоятельствах несчастного случая разбираются правоохранительные органы.