Роспотреб Башкирии расследует вспышку COVID-19 в УГАТУ

В вузе зарегистрирован «очаг с множественными случаями заболевания»

Башкирский Роспотребнадзор расследует вспышку коронавируса в Уфимском государственном авиационном техническом университете. В вузе зарегистрирован «очаг с множественными случаями заболевания».

– Открыто эпидемиологическое расследование на установление причин и условий возникновения и распространение заболевания. Заболеваемость регистрируется как у студентов, так и работников учреждения. Есть случаи заболевания у студентов, проживающих в общежитиях учебного заведения, – передало ведомство.

Эпидемиологи организовали лабораторное обследование контактных с инфицированными лиц, независимо от их иммунного статуса и наличия симптомов. По состоянию на 24 декабря было обследовано 775 человек – в том числе студенты из общежитий.

В Роспотребе добавили, что инспекция выявила нарушения, однако какие именно – не уточняется. Эпидрасследование все еще продолжается.