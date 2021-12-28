Радий Хабиров рассказал, кого попросил посмотреть его интервью журналистам

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 28 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров дал большое интервью телеканалу БСТ по итогам 2021 года. Руководитель региона в беседе с редакторами главных телевизионных каналов республики ответил на вопрос о том, кого просил посмотреть это интервью в первую очередь.

- Единственный человек, кого я попросил, как вы говорите, велел (смотреть интервью – Ред.) – это моя супруга. Я ей сказал: если что-то не так идет, или я как-то не так говорю, ты мне пиши. Чтобы я там поправил, - разоткровенничался глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, сегодня днем, во время оперативного совещания в правительстве Радий Хабиров анонсировал большое интервью республиканским СМИ.