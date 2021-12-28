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Происшествия28 декабря 2021 16:56

В Уфе полиция задержала группу подозреваемых в организации борделей

Подозреваемые набирали персонал под видом массажисток
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Полицейские задержали 12 жителей Уфы по подозрению в организации борделей

Полицейские задержали 12 жителей Уфы по подозрению в организации борделей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне стражи порядка задержали две группы подозреваемых в серии тяжких преступлений. 12 жителей Уфы подозреваются в вовлечении в занятие проституцией. По версии МВД по Башкирии, они искали девушек для занятия проституцией через сайты объявлений по поиску работы. Они маскировали поиск персонала для борделей, размещая объявления о поиске массажисток и администраторов в массажные салоны.

Как отметили в МВД по Башкирии, по версии следствия, мужчины в возрасте от 20 до 32 лет на протяжении трех лет вовлекали в занятия проституцией девушек в возрасте от 20 до 25 лет. Сотрудники полиции задержали обе группы подозреваемых и изъяли у них деньги, документы, телефоны и банковские карты.

-В настоящее время следствием собрана доказательственная база. Уголовные дела с обвинительными заключениями направлено в прокуратуру, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.