На дорогах Башкирии снизилось число ДТП, но выросла смертность

Число пострадавших в ДТП сократилось, а умерших - выросло Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дорогах Башкирии по итогам 2021 года снизилось число ДТП, но в то же время выросла смертность. Глава республики Радий Хабиров назвал ситуацию «парадоксальной» и заявил, что это недоработка всех уровней региональной власти. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 28 декабря.

– Я считаю, что вся республика – мы все вместе, – главы муниципалитетов, служба безопасности дорожного движения, министр транспорта борьбу с ДТП проиграли. Парадоксальная, конечно, вещь: количество ДТП уменьшилось, количество пострадавших уменьшилось, количество погибших увеличилось. Над этим надо работать, – отметил Хабиров.

Глава Башкирии поручил заместителю премьер-министра республики Раифу Абдрахимову в феврале доложить о намеченных целевых показателях по ДТП в 2022 году и о том, как профильные структуры будут их добиваться. «Я ваш здесь первый помощник. Такой вам вызов будет», – заключил Хабиров.