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Политика28 декабря 2021 7:15

Радий Хабиров представил нового прокурора Башкирии Игоря Пантюшина

Глава региона поприветствовал Игоря Пантюшина на оперативном совещании
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 28 декабря, в уфимском Белом доме состоялось очередное совещание в правительстве Башкирии. Глава региона Радий Хабиров представил чиновникам недавно назначенного прокурором Башкирии Игоря Пантюшина. Напомним, ранее они провели первую рабочую встречу.

- Ранее работал и возглавлял прокуратуру Владимирской области. Я очень выражаю надежду, что мы с вами будем решать все задачи, которые стоят перед нашей республикой, защита интересов граждан и действия всех в рамках закона. Поэтому, с очень большой надеждой, - обратился Хабиров к новому прокурору Башкирии.

Напомним, Игорь Пантюшин был назначен прокурором республики 8 декабря 2021 года.