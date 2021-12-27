На уфимской набережной открылся самый большой в республике каток

Каток расположился на третьем ярусе набережной Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодня на набережной реки Белой в Уфе состоялось торжественное открытие ледового катка. Каток, между прочим, самый большой во всей республике: его протяженность составляет целый километр, а общая площадь – около 12,5 тысяч квадратных метров.

Каток занимает весь второй ярус набережной и оборудован теплыми раздевалками, прокатом коньков и киосками, где можно перекусить и согреться горячим чаем или кофе. На открытие катка приехал и мэр Уфы Сергей Греков, который сам встал на коньки и прокатился вместе с воспитанниками юношеских спортивных школ - хоккеистами и фигуристками.

Попасть на каток можно через Конгресс-холл или со стороны Монумента дружбы Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Заливать каток начали еще три недели назад, и многие не верили, что работу удастся завершить до Нового года. Лед никак не хотел держаться на бетонной площадке, поэтому строителям приходилось сначала утрамбовывать снежную подушку и потом уже поливать ее водой. Теперь, наконец, каток готов и ждет уфимцев и гостей города.