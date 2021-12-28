Уфимец устроил драку с охранником торгового центра в Нижнем Новгороде

Хулигана из Уфы задержали и передали полицейским

43-летний житель Уфы устроил драку с охранником торгового центра в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила местная Росгвардия.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, в дежурную часть охранного отдела потупил тревожный вызов из торгового комплекса. К прибывшим на место происшествия росгвардейцам вышел охранник ТЦ – он заявил, что между ним и посетителем возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Во время потасовки уфимец несколько раз ударил потерпевшего по лицу.

Экипаж Росгвардии задержал возмутителя спокойствия. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам полиции.