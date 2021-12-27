Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии и Уфе в новогоднюю ночь – 2022

В Уфе температура воздуха в новогоднюю ночь не опустится ниже -13°

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в Башкирии в ночь на 1 января 2022 года. Специалисты отметили, что к Новому году в регион придет теплая воздушная масса, которая ослабит мороз.

– Аномальных погодных явлений в республике не ожидается. Будет преобладать умеренно морозная погода с температурой воздуха -10,-15°, местами до -20°. В столице республики -11,-13°. В первый день Нового года температура воздуха ожидается в пределах -6,-11°, в Уфе -8,-10°, – передали в метеорологическом ведомстве.

На фоне потепления в Башкирии пройдет небольшой снег.

Ближайшие три дня – 28-30 декабря – в республике будут морозными. Ночью столбики термометров опустятся до -22, 27° (при прояснениях до -30,-35°), днем температура воздуха незначительно поднимется: -18,-23°.