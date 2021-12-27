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Происшествия27 декабря 2021 6:00

Вахтовик из Башкирии сгорел заживо с двумя коллегами на вокзале в Новом Уренгое

Тела погибших во время тушения здания обнаружили спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС ЯНАО

фото: МЧС ЯНАО

На железнодорожном вокзале в микрорайоне Коротчаево северного города Нового Уренгоя заживо сгорели трое вахтовиков, один из них – житель Башкирии. Об этом сообщило издание «Ямал 1».

Пожар в корпусе вокзала, закрытом на реконструкцию, случился ночью 22 декабря. По предварительной информации, эпицентром возгорания стала комната отдыха площадью 25 кв. м.

Во время тушения спасатели обнаружили в здании три обгоревших тела. Погибшими оказались сотрудниками местной строительной компании: двое приехали из Оренбургской области, а третий – из Башкирии. Покойным было всего 17, 32 и 42 года.

По факту ЧП проверки проводят Новоуренгойская транспортная прокуратура и Следственный комитет по ЯНАО.