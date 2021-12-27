Движение на всех трассах в Башкирии возобновлено после сильного снегопада

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На федеральных трассах Башкирии сняты все ограничения на проезд транспорта, введенные из-за сильного снегопада и массовых ДТП. Об этом сегодня утром, 27 декабря, сообщило республиканское МЧС.

– На 08:15 ограничений движения на участках федеральных трасс нет. Движение осуществляется в штатном режиме, – передало экстренное ведомство.

Напомним, вчера, 26 декабря, на Башкирию обрушился сильнейший за последнее время снегопад. На трассах в условиях ограниченной видимости в аварии попали десятки автомобилей. Не обошлось и без человеческих жертв – в массовом ДТП с 22 машинами погиб водитель. Сейчас погода успокоилась, и интенсивность осадков заметно снизилась.