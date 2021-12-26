Положили с отравлением, вышел с лишаем: маленький житель Башкирии подцепил заразу в «жуткой» больнице

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Жительница города Давлеканово пожаловалась на странице главы Башкирии в соцсетях на состояние местной инфекционной больницы. Молодая мама откровенно рассказала об условиях пребывания в этом учреждении и подчеркнула, что проблемы там не только с канализацией или обшарпанными стенами. Проще говоря, побывавшая там женщина попросту испытала шок.

- Никаких абсолютно условий для взрослого человека, ни тем более для детей! Когда здесь последний раз был ремонт? Когда последний раз проводили санитарную обработку? Баки для дезинфекций пусты! Мне приходилось самой мыть раковину, и вытащить капну волос со слива, чтобы не стошнило во время умывания! Вылечив обычное отравление, ребенок заразился лишаем, - пишет жительница Давлеканово.

В довершении своего крика души молодая мама заявила, что планирует закидать власти жалобами и дойти до федерального Минздрава, если придется.

В ответ на жалобу официальный представитель Мнздрава Башкирии заявил, что с прошлого года в больнице начался «поэтапный» капитальный ремонт, на который уже выделили деньги. А по поводу санитарной обработки палат и туалетов в министерстве и вовсе не увидели никаких проблем.

- Влажная уборка палат с дезинфицирующими растворами проводится не менее 2 раз в день, заключительная дезинфекция после выписки пациентов. Унитаз в инфекционном отделении был временно неисправен, неисправность устранена. Уборка бокса проводится регулярно в полном объеме, сантехника при выходе из строя ремонтируется. Контроль за уборкой и состоянием санитарного оборудования будет усилен, - подчеркнул официальный представитель Минздрава Башкирии.

Также он предложил по всем вопросам обращаться к главному врачу Давлекановской ЦРБ Айдару Салаватову.