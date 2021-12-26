Жительница Башкирии трижды ударила малознакомого мужчину ножом

Полицию вызвала соседка, услышавшая стоны раненного мужчины

Накануне в Салавате разыгралась настоящая кровавая семейная драма. В одном из домов по улице Пархоменко веселое застолье едва не завершилось смертью 33-летнего мужчины, сообщает МВД по Башкирии.

В тот день в одной из квартир собралась компания мужчин и женщин. Алкогольные возлияния начались с самого утра. Под вечер между малознакомыми мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, переросшая в драку. Женщина была избита и, не выдержав побоев схватилась за нож. Она трижды ударила своего нового знакомого в грудь и села обратно за стол, продолжать застолье.

Как сообщили в МВД по Башкирии, раны, полученные мужчиной, оказались не смертельными. Некоторое время он лежал на полу в собственной крови и стонал, что привлекло внимание соседей по лестничной клетке. Они-то и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка вызвали скорую помощь для пострадавшего и задержали 33-летнюю женщину.

Сейчас мужчина находится в больнице, а его знакомая в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.