Должников в Башкирии будут наказывать с помощью «Терминатор-Армагеддон» за 376 тысяч

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальщики Стерлитамака покупают оборудование для блокирования канализации в квартирах должников.

Необычный лот появился на сайте госзакупок 24 декабря. Предприятие Межрайкоммунводоканал из Стерлитамака закупает необычный прибор с угрожающим названием «Терминатор-Армагедон». Устройство позволяет удаленно перекрывать канализацию в квартирах должников. Специальный заслон ставится непосредственно на выходе стоков из отдельной квартиры, поэтому «Терминатор-Армагеддон» не навредит жильцам остальных квартир.

За прибор, работающий на высоте до 33 этажей, готовы заплатить 376 тысяч рублей. Устройство должно работать как с чугунными, так и пластиковыми канализационными трубами. Судя по всему, приобретут «Терминатор» уже в новом 2022 году.

Напомним, что за долги в многоквартирных домах могут отключать горячую воду, канализацию и электроэнергию. Такое грозит гражданам, которые не платили за услуги ЖКХ более трех месяцев.