На Башкирию обрушится снегопад. На дорогах ожидается ухудшение видимости Фото: Евгения ГУСЕВА

Похолодание, которое началось в Башкирии 23 декабря, к концу недели сменится потеплением. Вместе с ним в республику придет ненастная погода – сильный ветер, снегопад и метель. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Специалисты отметили, что морозной ночью 24 декабря самая низкая температура в республике была зарегистрирована на метеостанции села Аксаково – приборы там показали -29,8°. Холод удержится и грядущей ночью. Столбики термометров покажут -22,-27°, местами до -28,-33°.

– А вот 26 декабря погода кардинально изменится. На активной периферии северо-западного циклона начнутся метели при сильном ветре, днем местами сильный снег, видимость в явлениях временами будет ухудшаться до 500 метров и менее, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Температура воздуха повысится до -5,-10°, – дали прогноз в Башгидромете.

27 декабря такая погода сохранится по юго-востоку региона.