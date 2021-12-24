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Общество24 декабря 2021 6:21

Утром 24 декабря синоптики зафиксировали в Башкирии 29-градусный мороз

Самой холодной точкой на карте фактической погоды в республике оказалось село Верхнеяркеево
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Температура воздуха в Башкирии колебалась между -21 и -29 градусами

Температура воздуха в Башкирии колебалась между -21 и -29 градусами

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня утром, 24 декабря, температура воздуха в некоторых районах Башкирии опускалась до -28, -29°. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Самой холодной точкой на карте фактической погоды в республике оказалось село Верхнеяркеево – административный центр Илишевского района. Именно там фиксировался 29-градусный мороз. На градус теплее было в Янауле, Кушнаренково, Туймазах, Николаевке (Белорецкий район) и Кананикольском (Зилаирский районе).

Наиболее высокая температура воздуха была в Сибае (-20°), Мраково (-21°), Архангельском (-22°).

В башкирской столице Уфе измерительные приборы Башгидромета показывали -24, -26°.

Сегодня днем температура воздуха в среднем по региону составит -15,-20°, местами подморозит до -25°.